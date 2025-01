Guilherme lidera quesitos ofensivos do Santos desde estreia

Guilherme é o principal destaque do Santos nos últimos anos. Prova disso é que o atacante de 29 anos lidera todos os principais quesitos ofensivos do Peixe desde sua estreia.

De acordo com o Sofascore, desde que estreou com a camisa do Santos, em janeiro de 2024, Guilherme é o líder em gols (16), assistências (10), participações em gols (26) e finalizações no gol (51). Além disso, o ele também é o atleta santista que mais criou grandes chances (9), com mais passes decisivos (80), duelos ganhos (266), ações na área rival (184) e bolas recuperadas no ataque (28).