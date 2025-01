Copenhagen anuncia compra de Robert Silva, ex-Cruzeiro, em definitivo

Robert Silva's loan agreement at F.C. Copenhagen will be converted into a five-year permanent deal that runs until December 2029 #fcklivehttps://t.co/vWzC0CxFIG

No último mês de agosto, o jogador foi emprestado pelo Cruzeiro ao Copenhagen por um ano, com uma opção de compra. Ao todo, já disputou 17 jogos com o clube dinamarquês, marcou três gols e distribuiu três assistências.

Agora, o Copenhagen ativou sua opção de compra junto ao cube mineiro e assinou um contrato de cinco anos com Robert, que permanece na Dinamarca até dezembro de 2029.

"Tenho que continuar meu desenvolvimento como jogador, mas também trabalhar mais para me encaixar ainda melhor na equipe, nas táticas e no jogo na Europa. 2025 deve trazer mais gols, mais assistências, mais dribles e mais sorrisos para mim", acrescentou o jogador.

Robert foi revelado pelo Cruzeiro em 2023. O atacante não teve muito destaque com a equipe principal e marcou apenas um gol e deu uma assistência em 30 jogos.