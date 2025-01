Vasco empata com o Boavista e continua sem vencer no Carioca

O Vasco empatou mais uma vez e continua sem vencer no Campeonato Carioca. Neste domingo, o Gigante da Colina ficou no 1 a 1 com o Boavista, no Estádio Elcyr Resende, em Bacaxá, pela terceira rodada do Estadual.

Ainda com uma equipe alternativa, mas reforçada com alguns jogadores do grupo principal, o Vasco não teve uma noite muito inspirada. O Gigante da Colina sofreu para criar. Para piorar, saiu atrás do placar. Contudo, insistiu e chegou ao empate com Walace, que fez o primeiro jogo pelo profissional e balançou a rede.

Com o empate, o Vasco agora tem três pontos (empatou com Nova Iguaçu e Bangu anteriormente) e está na nona colocação do Carioca. A programação do Gigante da Colina é usar todo o grupo principal na próxima rodada. Já o Boavista soma quatro pontos e está na quinta colocação.