Giro dos Estaduais: Atlético-GO vence a primeira no Goiano

Pelo Campeonato Catarinense, o Criciúma fez a estreia neste domingo e venceu o Concórdia por 2 a 0, no Heriberto Hulse. A Chapecoense também ganhou: bateu o Marcílio Dias por 1 a 0 e lidera a classificação com 4 pontos, ao lado do Avaí.

Em Pernambuco

Pelo Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz segue em perder e chegou aos 7 pontos na classificação. Neste domingo, o Tricolor do Arruda superou o Afogados por 2 a 0, com gols de Thiaguinho e Matheus Mello. No outro duelo do dia, o Náutico decepcionou e perdeu para o Central por 2 a 1.