Luana Silva é a primeira brasileira campeã mundial júnior nas Filipinas

Além da campeã, Sophia Medina e Laura Raupp também participaram. As peruanas Arena Rodriguez e Catalina Zariquiey completaram o time da América Latina no campeonato. No masculino, competiram Ryan Kainalo, Cauet Frazão, Leo Casal e Heitor Mueller.

"Essa conquista da Luana Silva mostra que a nova geração do surfe feminino brasileiro liderado por Tatiana Weston-Webb, atual medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris-24 e terceira colocada no Championship Tour do ano passado, vem forte e está pronta para brilhar", analisou Ivan Martinho, presidente da WSL na América Latina.

"Além delas, ainda temos nomes como Sophia Medina e Laura Raupp que também estão construindo uma linda história. Esse título do Mundial Pro Junior é uma evidência de que a Brazilian Storm também já é uma referência entre as mulheres", finalizou.