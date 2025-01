Corinthians x Vasco: veja onde assistir e as prováveis escalações do jogo pela Copinha

Como chegam as equipes?

O Timão vem de uma classificação sofrida diante do Ituano, na última sexta-feira. Após o empate sem gols nos 90 minutos, o Corinthians venceu a equipe do interior paulista por 5 a 4 nos pênaltis, com direito a três defesas do goleiro Kauê. Antes, a equipe do técnico Orlando Ribeiro havia eliminado o Falcon-SE e o Vila Nova-GO.

Por sua vez, o Vasco teve dificuldades na fase de grupos, mas ganhou força no mata-mata. Também na última sexta, o Cruzmaltino eliminou o Flamengo de Guarulhos em um grande jogo em Osasco, vencendo os paulistas por 5 a 3. Anteriormente, o Gigante da Colina havia despachado o Ceará e a Juventus-SP.

Prováveis Escalações