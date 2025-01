São Paulo x Cruzeiro: veja informações e onde assistir ao duelo pelas quartas de final da Copinha

Os gols que garantiram a vaga nas quartas da Copinha! ??

Pelas lentes da #SPFCplay, confira os gols do Tricolor na disputa de pênaltis, que garantiram a vitória sobre o Fluminense, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, pelas oitavas de final do torneio!

O São Paulo segue invicto na Copinha, com cinco vitórias e um empate. O Tricolor conquistou a vaga para as quartas ao superar o Fluminense nos pênaltis por 5 a 4, após empate sem gols no tempo normal, na última quinta-feira.

Do outro lado, o Cruzeiro chega para o confronto após passar pelo Bahia nas oitavas de final. O Cabuloso venceu o Tricolor Baiano por 3 a 0 também na última quinta-feira. A equipe mineira possui quatro vitórias e dois empates no torneio.