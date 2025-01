Santos terá reestreias de Soteldo e Lucas Braga e reforços no banco contra o Mirassol; veja escalações

O Santos está escalado para a primeira partida oficial de 2025. O Peixe faz sua estreia no Campeonato Paulista nesta quinta-feira, diante do Mirassol, na Vila Belmiro. O treinador Pedro Caixinha optou por mandar a campo um time sem os novos reforços, mas com dois retornos.

Nomes como os zagueiros Luisão e Zé Ivaldo, o meia Thaciano e o lateral direito Léo Godoy, todos contratados nesta janela de transferências, foram regularizados no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e iniciarão o confronto no banco. Em contrapartida, Tiquinho Soares e Álvaro Barreal, também contratados recentemente, ainda não ficam à disposição da comissão técnica.

Por outro lado, os atacantes Soteldo e Lucas Braga, emprestados na última temporada a Grêmio e Shimizu S-Pulse, respectivamente, reestrearão pelo Alvinegro Praiano já na condição de titulares.