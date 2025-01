Santos terá novo ônibus para levar elenco e comissão aos jogos em 2025; veja

O Santos FC terá um novo ônibus para a temporada 2025. A Star Diesel, em parceria com a TransNi, entregou oficialmente o ônibus adesivado do Peixão, que será utilizado para o transporte da equipe profissional e comissão técnica em seus compromissos.

Além de fornecer o veículo, a parceria entre Star Diesel e TransNi envolve a manutenção do ônibus, garantindo que ele esteja sempre em perfeitas condições para atender às demandas do Peixe.

"Oferece o que há de mais moderno em conforto e segurança para os jogadores e staff do clube. A customização foi cuidadosamente planejada para atender às necessidades da equipe, com um design adesivado que carrega a identidade visual do Santos", publicou o Santos.

O Santos larga no Campeonato Paulista nesta quinta-feira contra o Mirassol, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.