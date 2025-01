Com gol relâmpago, São Paulo empata com o Cruzeiro em 1ª teste do ano

O São Paulo empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro, nesta quarta-feira, no Inter&Co Stadium, em Orlando, nos EUA, pela FC Series, torneio amistoso que serve de preparação para os clubes brasileiros. Matheus Pereira abriu o placar para o Cabuloso logo aos 30 segundos de partida. Luciano, pouco antes do intervalo, deixou tudo igual para o Tricolor no jogo que marcou a reestreia de Oscar pelo clube do Morumbi.

Nesta quarta-feira, o técnico Luis Zubeldía resolveu levar a campo um time misto. Parte dos atletas considerados titulares disputou o primeiro tempo e a outra parte a etapa complementar. Já o Cruzeiro preferiu usar força máxima na primeira metade do jogo e contar com uma formação considerada reserva no segundo tempo.

O São Paulo volta a entrar em campo pela FC Series no próximo domingo, contra o Flamengo, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, às 17h (de Brasília). Já o Cruzeiro terá pela frente o clássico contra o Atlético-MG, no Inter&Co Stadium, em Orlando, no mesmo horário.