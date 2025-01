Renê comemora oportunidade no Fluminense e promete muita garra à torcida

Visando melhorar seu sistema defensivo para a temporada de 2025, o Fluminense contratou o lateral-esquerdo Renê, ex-Internacional. O jogador de 32 anos se mostrou muito feliz com a oportunidade e exaltou a grandeza do Tricolor Carioca.

"Claro que quando você recebe o convite para atuar e defender um clube com a grandeza do Fluminense você fica muito feliz. To muito feliz e motivado, é um clube enorme e fui muito bem recebido. Quero ficar muito tempo no clube", disse o atleta, em entrevista à Flu TV.