Praia Clube domina o Joinville e volta a vencer pela Superliga masculina

Nesta terça-feira, o Praia Clube venceu o Joinville por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/22 e 25/22, no Ginásio do UTC, em Uberlândia. O duelo foi válido pela 13ª rodada da Superliga masculina.

Derrotado na rodada anterior, o Praia Clube se recupera e sobe para a terceira colocação, com 25 pontos. Já o Joinville está no oitavo lugar, com 16.

O Praia Clube volta à quadra na quinta-feira (23), contra o Vedacit Garulhos, pela próxima rodada da Superliga. Já o Joinville joga no dia seguinte, contra o Minas.