Lucca minimiza vitória magra do São Paulo em classificação: "Cansaço bate"

Lucca vibrou bastante com a classificação do São Paulo às oitavas de final da Copinha, nesta terça-feira, ao vencer o Juventude, por 1 a 0, graças ao gol de Ryan Francisco no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú.

O atacante tricolor também comentou sobre o fato de, desta vez, a sua equipe não ter conseguido golear o adversário, minimizando a magra vitória no interior paulista.

"Acredito que a Copinha é muito difícil. Quem está assistindo tem que entender que são jogos a cada dois dias, o cansaço bate, não tem como, exige muito fisicamente. Nem todo jogo vamos conseguir fazer quatro, cinco gols. A cada fase vai ficando mais difícil. O importante é a classificação", disse Lucca à Cazé TV.