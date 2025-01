João Fonseca detalha plano de jogo contra Rublev e agradece torcida brasileira na Austrália

De forma dominante, o brasileiro João Fonseca venceu o número 9 do mundo, Andrey Rublev, por 3 sets a 0 nesta terça-feira, na primeira do Aberto da Austrália. Foi o primeiro jogo de Grand Slam da carreira do carioca de 18 anos.

Após a vitória convincente contra um Top 10 do mundo, João detalhou o que pensou para enfrentar o russo, que de acordo com Fonseca, possui um estilo parecido com o dele.

"Tento me manter focado desde o começo, impor meu ritmo. Somos jogadores agressivos, eu precisava me impor mais que ele. Tive uma quebra, mas mesmo assim consegui me manter bem no jogo, manter um bom ritmo no set, contra um top 10 do mundo", analisou João Fonseca, em entrevista à ESPN.