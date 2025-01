Entenda o que fez Leila mudar de postura e tornar o Palmeiras mais agressivo no mercado em 2025

Depois de ouvir muitas críticas ao longo de 2024, o Palmeiras mudou a sua postura no mercado para esta temporada. Liderado pela presidente Leila Pereira, o clube decidiu ser mais ativo e abriu os cofres para contratar nomes de peso.

E o que motivou a mandatária a ser mais agressiva na corrida por reforços não foi um pedido de Abel Ferreira, mas sim o desempenho da equipe nos campeonatos no ano passado. O Alviverde caiu nas oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores e foi vice do Brasileirão.

"É um Palmeiras mais agressivo. As vezes o sucesso te deixa um pouco com a vista nebulosa, esconde algumas providências que deveriam ser tomadas anteriormente. Pensamos que não temos mexer em time que está vencendo. Percebi isso neste ano que passou. Eu não fiquei feliz com o desempenho do Palmeiras em 2024. Saímos muito rápido da Copa do Brasil e da Libertadores", comentou.