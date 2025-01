Giovane inicia pré-temporada no Corinthians em meio à incerteza sobre futuro

O retorno do jogador não tem relação com um possível avanço nas negociações para extensão do vínculo. O clube até tinha interesse em renovar com o atacante, mas não encontrou um denominador comum com seu estafe.

Ao longo da última temporada, Giovane chegou a ser afastado das partidas do Corinthians em função de sua situação contratual. Sua última aparição em campo foi no fim de outubro, no empate de 0 a 0 com o Flamengo, pela semifinal da Copa do Brasil.

Revelado nas categorias de base do time do Parque São Jorge, o atacante disputou 21 jogos pelo Timão em 2024. Ele, ainda, marcou dois gols. Ao todo, são três bolas na rede em 45 compromissos pelo clube.

Em meio à indefinição do futuro de Giovane, o Corinthians se prepara para a estreia no Campeonato Paulista, contra o Red Bull Bragantino. O duelo está agendado para as 19h30 (de Brasília) desta quinta-feira, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.