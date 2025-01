Fabrício Bruno diz que pediu para deixar o Flamengo e se declara ao Cruzeiro: "Tenho uma dívida"

O zagueiro Fabrício Bruno foi apresentado neste domingo como reforço do Cruzeiro para 2025. O defensor concedeu entrevista coletiva em Orlando, nos Estados Unidos, local onde a Raposa faz a pré-temporada, e desabafou sobre sua saída do Flamengo.

O atleta revelou que pediu para deixar o clube rubro-negro. Ele disse que teve uma conversa "direta" com o treinador Filipe Luís e que quis retornar ao Cruzeiro, time que o formou, por ter um sentimento de "dívida". O zagueiro saiu da equipe mineira logo após o rebaixamento à Série B, em 2019.

"O Filipe é um irmão que tenho, foi um dos caras que melhor me recebeu quando cheguei no Flamengo. Tive momentos difíceis, mas sempre respeitei ele como treinador e jogador. Sei separar bem as coisas. Filipe é uma ótima pessoa, será uma excelente treinador. Tive uma conversa, ele foi muito claro, muito direto comigo. Me disse que algumas coisas no meu perfil não se encaixavam com o estilo dele, e tudo bem. É a escolha dele, eu respeito. Sempre fui um cara muito honesto e direto. São escolhas, eu amo o Filipe de coração. Tenho um enorme carinho por ele. A mudança não se dá pela escolha do Filipe, pelo contrário, tenho maior respeito com o Léo Pereira, o Ortiz, o Cleiton e o próprio David Luiz. A mudança se dá por uma estratégia de carreira, por estar num clube gigante como o Cruzeiro, o clube de coração, voltar para Belo Horizonte. A oportunidade de brigar por títulos, da mesma forma que teria lá eu vou ter aqui. Muito se fala que nós brigamos, isso é mentira. Nunca tive problema com técnico nenhum. Tenho um ótimo relacionamento com o Filipe. Eu precisava sair, precisava respirar novos ares para voltar ao radar de Seleção. E fui muito direto com o Filipe, fui muito transparente. Cheguei a me reapresentar no clube e conversei muito com ele", disse Fabrício Bruno.