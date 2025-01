Lucas Ferreira valoriza atuação do São Paulo contra o XV de Jaú e comemora classificação na Copinha

Nesta sexta-feira, em confronto válido pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copinha, o São Paulo enfrentou o XV de Jaú no Estádio Zezinho Magalhães, venceu por 2 a 1 e avançou à segunda fase do torneio. Autor do segundo gol Tricolor, Lucas Ferreira agradeceu à torcida e deixou em segundo plano a ideia de "titulares" e "reservas" ao afirmar que todos os atletas do grupo representam o São Paulo da mesma forma.

"Agradeço a Deus pela vitória e pelo gol. Agradeço também a essa torcida maravilhosa, todo mundo que compareceu, só agradeço a eles, é muito gratificante ter eles aqui apoiando a gente. Bora para cima, para a próxima fase", declarou o atacante, em entrevista ao SporTV.