Botafogo é superado em casa pelo Maricá na estreia do Campeonato Carioca

O Botafogo não estreou bem no Campeonato Carioca. Os alvinegros perderam por 2 a 1 para o Maricá, neste sábado, no Nilton Santos.

O Maricá abriu o placar logo aos três minutos, com Denílson. Pouco tempo depois, os visitantes ficaram com um jogador a menos após a expulsão de Mizael. Mesmo assim, o Maricá ampliou a vantagem na etapa final, com Hugo Borges. No fim, Patrick de Paula descontou para o Botafogo.

O Botafogo volta aos gramados na próxima terça-feira, quando enfrenta a Portuguesa, no Nilton Santos. No dia seguinte, o Maricá recebe o Boavista. Ambos os duelos serão válidos pela segunda rodada.