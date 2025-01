Ex-Corinthians, volante Roni é anunciado pelo Mirassol

Bem-vindo, Roni!?

Formado nas categorias de base do Corinthians, Roni ficou quatro temporadas no elenco profissional do clube alvinegro e disputou a última Série A pelo Atlético-GO.?

O meio-campo de 25 anos é mais um reforço para o elenco do Mirassol no ano do centenário!? pic.twitter.com/GDhZM2zzPt

? Mirassol (@mirassolfc) January 10, 2025

O Mirassol não deu detalhes sobre o tempo de contrato com Roni, que é o nono reforço do clube paulista para esta temporada. Antes, o time do interior já havia anunciado os zagueiros David Braz e Jemmes, o lateral direito Daniel Borges, o lateral esquerdo Reinaldo, o meia José Aldo e os atacantes Guilherme Pato, Matheus Davó e Clayson.

Ao final da temporada com o Atlético-GO, rebaixado à Serie B, Roni retornou ao Corinthians, onde há uma forte concorrência no meio-campo. Então, o volante foi convencido por Paulinho, ídolo do Timão e atualmente diretor de futebol do Mirassol, a se mudar ao interior.