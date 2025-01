Corinthians chega para 2025 com três "cães de guarda"; veja situação de cada um

O Corinthians abre a temporada de 2025 com três "cães de guarda" à disposição do técnico Ramón Díaz. Raniele, José Martínez e Ryan são as opções que cumprem esse papel para o início do Campeonato Paulista.

Raniele terminou 2024 como o titular da posição, sendo o "5" do 4-4-2 em losango montado pela comissão técnica. O camisa 14 oscilou ao longo da última temporada, mas cresceu de rendimento na reta final e ganhou prestígio com Ramón e Emiliano.

O jogador de 28 anos foi o terceiro do elenco que mais entrou em campo em 2024, com 58 jogos (53 como titular). Naturalmente, Raniele chega para essa temporada como o favorito para seguir figurando entre a equipe titular.