Botafogo anuncia Léo Coelho como novo Diretor de Coordenação de Futebol

O Botafogo anunciou na manhã desta sexta-feira que promoveu Léo Coelho ao cargo de Diretor de Coordenação de Futebol do clube. A decisão foi tomada após uma reunião entre as lideranças da Eagle Football, dona da SAF do Glorioso, e do próprio Fogão. O dirigente já iniciou as suas funções no CT Lonier.

De acordo com o organograma da SAF, Léo Coelho será responsável pela operação do dia a dia do futebol profissional e das categorias de base. A nomenclatura do cargo é alinhada a um modelo que a Eagle Football tem feito nos clubes de sua rede, inclusive no Lyon, da França.