Santos perde de 4 a 1 do Athletic em jogo-treino no CT Rei Pelé

Soteldo durante jogo-treino entre Santos e Athletic

Já na parte final da partida, Caixinha e sua comissão aproveitaram para fazer testes. O treinador português mandou a campo reservas e garotos da base. Nesta segunda parte, o Alvinegro Praiano foi derrotado por 3 a 0.

O time utilizado nos dois últimos tempos do jogo-treino foi formado por: João Paulo (Diógenes); Hayner, Gustavo Assis, Luan Peres e Souza (Kevyson); Tomás Rincón, Patrick e Wilian Bigode; Miguelito, Luca Meirelles (Yusupha Njie) e Lucas Braga.

Os reforços do Santos para esta temporada, Luisão, Zé Ivaldo, Thaciano e Léo Godoy, não participaram da atividade. Tiquinho Soares, por sua vez, é aguardado na Baixada Santista nos próximos dias e sequer esteve presente no CT Rei Pelé.

O elenco do Santos folgará nesta sexta-feira e retoma os trabalhos de pré-temporada no sábado, com treino marcado para as 8h30 (de Brasília) da manhã.

O grupo alvinegro segue se preparando para a estreia no Campeonato Paulista, diante do Mirassol. O duelo ocorrerá na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Estadual.