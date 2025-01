Representantes do Manchester City vão ao Palmeiras para negociar contratação de Vitor Reis; veja detalhes

O Manchester City chegou firme na briga pelo zagueiro Vitor Reis, do Palmeiras. Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, representantes do clube inglês compareceram às dependências do Alviverde nesta quinta-feira para negociar com o Verdão os valores para a contratação da Cria da Academia.

Os clubes discutem os valores da transação, que gira em torno de 30 milhões e 40 milhões de euros (R$ 251,9 milhões). Inicialmente, a ideia do Palmeiras era não negociar Vitor Reis nesta janela de transferências e seguir contando com o atleta para a temporada, que tem pela frente a disputa do Mundial de Clubes.

Vitor Reis fez sua estreia no profissional do Palmeiras na última temporada, estreando em junho. Ao todo, o atleta disputou 22 jogos na equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira, o que já foi suficiente para atrair a atenção de clubes europeus. O jovem zagueiro chegou a marcar dois gols, o primeiro sobre o Corinthians, em sua primeira chance como titular.