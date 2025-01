Palmeiras fecha acordo de patrocínio com empresa de fios e cabos elétricos

O Palmeiras anunciou na manhã desta quinta-feira um acordo de patrocínio com a Sil, uma das maiores fabricantes de condutores elétricos de baixa tensão do Brasil. A empresa estampará as mangas da camisa do Verdão, em uma parceria que inclui os times masculino, feminino e da base. O contrato entre as partes é válido até o fim de 2026.

"As recentes conquistas dentro de campo e a credibilidade alcançada fora dele fazem com que muitas empresas conceituadas se interessem em estampar as suas marcas na camisa do Palmeiras. Estamos extremamente orgulhosos desta parceria com a Sil, uma gigante no setor elétrico. Será uma união de muito sucesso", disse Everaldo Coelho, vice-presidente de Marketing e Comunicação do Palmeiras.