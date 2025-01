Ex-Corinthians, Jheniffer fala sobre chegada ao Tigres-MEX: "Campeonato muito competitivo"

Em entrevista, Jheniffer falou sobre a sua decisão de deixar o futebol brasileiro para embarcar em uma nova fase de sua carreira. "Fui muito feliz jogando no Brasil. Foi jogando no país onde eu nasci que conquistei títulos e consegui chegar à disputa dos Jogos Olímpicos com a Seleção. Entretanto, acredito que chegou o momento de me testar em outro país e a Liga MX é um campeonato muito competitivo e que está em crescimento. Quero dar meu melhor lá e, assim, conquistar novos títulos e alcançar novos feitos em minha carreira", disse a jogadora.

A atleta é agenciada pelo TransferSoccer Group. O representante da empresa, Éder Gaúcho, destacou a importância dessa nova fase na carreira da atacante: "Jheniffer tem uma trajetória muito vitoriosa. Basta olharmos para o seu currículo e para suas conquistas para termos noção do quão triunfante é sua carreira, principalmente no cenário nacional. Nossa expectativa agora é fazer com que a atleta alcance feitos ainda maiores e, por isso, a Liga MX se faz uma ótima escolha, afinal, o Tigres é um clube grande e a liga tem se mostrado muito competitiva. A atleta se tornará uma das jovens mais valorizadas do mundo."

Essa será a primeira experiência de Jheniffer em um clube fora do país. Antes de chegar ao Corinthians, a atacante defendeu o Osasco Audax e o Internacional.