Desfalcado, Palmeiras cede empate ao Oeste, mas avança à segunda fase da Copinha como líder do grupo

O Palmeiras avançou à segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior como líder do Grupo 19. Nesta quinta-feira, as Crias da Academia empataram com o Oeste, por 1 a 1, na Arena Barueri e chegaram a sete pontos, ocupando o primeiro lugar da chave.

Com outras duas vitórias, o Alviverde já havia se classificado de forma antecipada. O Oeste, com cinco pontos, avançou na segunda posição, enquanto Santa Cruz-AC e Náutico-RR se despediram do torneio.

O técnico Lucas Andrade não pôde contar com cinco dos jogadores que foram titulares nas duas primeiras rodadas. Isso porque Benedetti, Figueiredo, Allan, Thalys e Luighi foram integrados ao time profissional, onde fazem a pré-temporada.