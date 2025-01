Cruzeiro vence clássico contra o Praia Clube e se isola na liderança da Superliga masculina de vôlei

O Cruzeiro dominou a partida no primeiro set. A equipe foi superior ao rival e fechou a primeira etapa do clássico com vitória por 25 a 15.

No segundo set, contudo, o Praia Clube dificultou a vida do Cabuloso e equilibrou o clássico, que foi decidido após o 25º ponto. Mesmo assim, os donos da casa venceram por 32 a 30 e abriram 2 a 0.

Com a importante vitória no segundo set, o Cruzeiro encontrou um Praia Clube mais fragilizado na última etapa do clássico. Assim, a equipe da casa fechou o jogo com triunfo por 25 a 16.