Palmeiras integra quinteto do sub-20 para treinos do profissional na pré-temporada

O Palmeiras deu sequência à pré-temporada, nesta quarta-feira, e realizou mais um treino no gramado da Academia de Futebol. Além de um treino tático posicional, o time realizou atividades técnicas coletivas com diferentes enfrentamentos em campo reduzido.

Reforços caseiros para a temporada, o zagueiro Benedetti, os meio-campistas Allan, Figueiredo e Thalys e o atacante Luighi participaram mais uma vez das atividades com o grupo.

Os atletas cumprem o planejamento definido pelo Departamento de Futebol e pela comissão técnica no fim do ano passado, após a divulgação do calendário de 2025. No fim do último ano, Abel Ferreira já havia revelado que contaria com eles para a temporada.