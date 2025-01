Minas bate São José, encosta na liderança e chega a dez vitórias seguidas na Superliga masculina de vôlei

Apesar da distância entre as equipes na tabela, a partida foi equilibrada. O Minas foi pouco superior ao São José no primeiro set, mas conseguiu fechar a etapa inicial do jogo, com vitória por 25 a 21.

A leve superioridade do Minas no primeiro set, no entanto, mudou de lado no segundo set. O São José conseguiu equilibrar as ações da partida e fechou a segunda parte em 25 a 22.

Com a partida empatada, a tendência era de que o equilíbrio continuasse no terceiro set. Contudo, o Minas corrigiu os erros dos sets anteriores e contou com o bom desempenho de Isac e Arthur para voltar à frente do placar. A equipe mineira derrotou o time paulista por 25 a 16.

No quarto e último set da partida, o Minas manteve a superioridade conquistada na etapa anterior para selar a vitória. Em set recheado de desafios, o time mineiro fez 25 a 20 sobre o São José e deu números finais ao confronto.