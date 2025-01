Melo e Matos param nas oitavas de final em Adelaide e seguem para o Australian Open

"Acho que foi um bom preparatório, dois bons jogos que a gente fez. Agora é ir para Melbourne, com tudo, e aproveitar o máximo possível lá", completou.

Tip-toe down the line ? @PutintsevaYulia finding the white out on Showcourt 1, and she's three to yet another Adelaide International quarterfinal! ?#AdelaideTennis pic.twitter.com/rVJYFxMiOf

? Adelaide International (@AdelaideTennis) January 8, 2025





Melo e Matos começaram quebrando o serviço dos adversários e, com novo break, marcaram 3/0, abrindo 4/0 na sequência. O mineiro e o gaúcho mantiveram a vantagem e venceram o primeiro set por 6/2.