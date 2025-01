Allan se juntará a quarteto do sub-20 "anunciado" por Abel para reforçar o profissional do Palmeiras

O Palmeiras tem mais um "reforço" garantido para a temporada, e é da casa. Depois da disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Allan passará a integrar o time comandado pelo técnico Abel Ferreira. O jogador de 20 anos não terá mais idade para atuar pelo sub-20 e trabalhará com os profissionais.

Assim, o Verdão ampliou a lista de reforços caseiros. No fim da última temporada, Abel anunciou as promoções do zagueiro Benedetti, dos meio-campistas Figueiredo e Thalys do atacante Luighi. O quarteto, porém, seguirá disponível para o sub-20.

Allan está no Palmeiras desde 2019. Pelo sub-20, o atleta tem 79 jogos e 24 gols. Canhoto, o jogador pode atuar tanto como meia, como atacante. Nesta Copinha, foi titular nos dois jogos disputados pela primeira fase até o momento.