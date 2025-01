Zumbi x Flamengo: veja informações e onde assistir ao duelo pela Copinha

? Mogi das Cruzes, SP

É só a gente olhar pro lado, que vocês estarão por lá! A Nação chegou juntinho pra torcer pelo Mengão e pelos nossos #GarotosDoNinho no Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes! Foi só o primeiro jogo. Vamos juntos e por mais! ???

?: Victor Baetas/CRF...

? Flamengo (@Flamengo) January 6, 2025

O confronto é direto pela liderança do Grupo 23. Flamengo e Zumbi venceram na estreia, mas os cariocas estão a frente nos critérios de desempate. Ambas as equipes possuem três pontos conquistados. Com isso, quem vencer pode terminar a rodada já classificado para a próxima fase da Copinha.

O Flamengo goleou por 5 a 0 o Cruzeiro-PB na estreia. Felipe, Pedro, Douglas, Antonio e Ryan marcaram os gols da goleada rubro-negra. O time carioca, tetracampeão, busca se tornar o segundo clube com mais títulos da Copinha.