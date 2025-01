São Paulo assina pré-contrato com Wendell, mas ainda crê em liberação antecipada

Apesar da teimosia da diretoria do Porto, o São Paulo ainda acredita que Wendell possa ser liberado antecipadamente, mas já trabalha com a possibilidade de no primeiro semestre ter apenas Enzo Díaz, que chega nesta terça-feira à capital paulista, como reforço para a lateral esquerda.

De qualquer forma, Wendell é o "plano A" da diretoria do São Paulo para a lateral esquerda nos próximos anos. O jogador com passagens pela Seleção Brasileira já publicou fotos ao lado de Alisson nos últimos dias e é certo que ele vestirá a camisa tricolor, resta saber se isso se concretizará agora ou somente no segundo semestre.