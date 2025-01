No Cruzeiro, Dudu relembra rivalidade com Cássio em Derby e brinca: "Não faço mais gol de cabeça em você"

Dudu posa ao lado de Cássio e brinca com rivalidade antiga em Palmeiras e Corinthians (Foto: Reprodução/Instagram)

Após o tento, o atacante pegou o boné de um repórter e o vestiu, fazendo uma alusão ao "chapéu" dado pelo Palmeiras nos rivais Corinthians e São Paulo para conseguir contratá-lo, em 2015.

Dudu se despediu do Palmeiras no fim de 2024 depois de ter seu contrato rescindido. Pouco depois, foi anunciado como reforço do Cruzeiro, clube que havia tentado contratá-lo no meio de 2024. Cássio, por sua vez, defende a Raposa desde junho do ano passado.

Ambos deixaram os respectivos clubes com status de ídolo. Cássio defendeu o Corinthians por 12 anos e conquistou nove títulos. Enquanto Dudu vestiu a camisa do Verdão por quase dez anos e foi embora com 12 taças erguidas.