De férias, Gabriel Pec visita CT e confraterniza com elenco do Vasco

Formado nas categorias de base do Cruzmaltino, Pec foi um dos principais jogadores do Los Angeles Galaxy em 2024. O jogador foi figura importante na conquista da MLS, principal competição de futebol dos Estados Unidos. Inclusive, ele disputou com Messi e Suárez, do Inter Miami, o prêmio de MVP (melhor jogador do torneio). O atacante marcou 21 gols e deu 18 assistências em 41 partidas na última temporada.

Pec defendeu o Vasco de 2019 a 2023. Ao todo, o atacante marcou 26 gols e distribuiu 14 assistências em 178 partidas pela equipe carioca. Em janeiro do ano passado, o clube vendeu o atleta ao time norte-americano por cerca de R$ 50 milhões.