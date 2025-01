Ex-São Paulo, James Rodríguez encaminha saída do Rayo Vallecano após quatro meses, diz jornal

Entretanto, as expectativas se tornaram decepções e depois de maus desempenhos nos treinos e uma relação ruim com o técnico Íñigo Pérez, a situação de James na equipe teria ficado insustentável, a ponto de o colombiano parar de ser relacionado para as partidas.

Além disso, em uma entrevista para o próprio Marca, James deu declarações sobre o nível técnico dos companheiros que não agradou a comissão técnica e funcionários, colocando uma pá de cal em sua história no clube.

Ainda de acordo com o jornal, para deixar o Rayo Vallecano, James Rodríguez irá abrir mão de cerca de 1,2 milhão de euros (em torno de R$ 7,6 milhões) que teria direito até o fim de seu contrato. Oficialmente, o meia disputou sete partidas e deu uma assistência (na Copa do Rei) pelo time madrilenho.