São Paulo dribla orçamento enxuto e encaminha contratação de laterais

O São Paulo tem tido dificuldade para concluir suas negociações com laterais para reforçar o elenco comandado por Luis Zubeldía. Tendo um orçamento enxuto para investir no mercado, a diretoria tricolor tem esbarrado nos valores para viabilizar rapidamente as chegadas de novos nomes ao clube, mas na base da paciência já possui dois acordos encaminhados, com Wendell, do Porto, e Enzo Díaz, do River Plate.

Wendell

Wendell é a grande prioridade do São Paulo nesta janela após a contratação de Oscar. O lateral esquerdo já se acertou com o Tricolor, mas o Porto, clube que detém seus direitos econômicos, deseja uma compensação financeira para liberá-lo antes do fim de seu contrato, que acaba em junho deste ano.