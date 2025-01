Principal joia brilha com 2 gols, e São Paulo vence na estreia na Copinha

O São Paulo venceu o Serra Branca (PB) por 2 a 0, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, em sua estreia na Copinha.

Os dois gols foram marcados por Ryan Francisco. O centroavante é tido como a principal joia do time no torneio, fez sua estreia profissional no último jogo de 2024 e deve figurar no elenco de Zubeldía depois do torneio.

Com o resultado, o São Paulo ocupa a segunda colocação do grupo 11. O XV de Jaú, dono da casa, estreou vencendo o Picos (PI) por 3 a 0 e lidera.