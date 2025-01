São Paulo não se preocupa com processo, mas Wendell pode só chegar em julho

O São Paulo segue tentando dialogar com o Porto pela liberação de Wendell, mas já trabalha com a possibilidade de que o lateral só chegue em julho. O jogador tem vínculo com os portugueses até o meio do ano, portanto está livre para assinar um pré-contrato com outra equipe desde o dia 1º de janeiro.

Fontes da alta cúpula são-paulina acreditam que o pré-contrato assinado vai fazer o Porto ceder em algum momento. Wendell tem pressa em se transferir para o Tricolor para voltar a jogar regularmente, o atleta esteve na Copa América e tem o sonho de voltar à seleção brasileira.

Ainda que não ocorra a liberação antecipada, o Tricolor acredita que pode esperar até julho agora que está perto de fechar a contratação de Enzo Díaz. O lateral do River Plate deve chegar por empréstimo e compor o setor com o jovem Patryck Lanza.

Com a dupla no primeiro semestre e a chegada de Wendell no segundo, o Tricolor vê o setor "encorpado" e resolve a maior lacuna do elenco. A equipe entrou em 2025 tendo apenas Patryck para a posição, já que Welington deixou o clube de graça para o Southampton (ING) e Jamal Lewis, lesionado, foi devolvido ao Newcastle (ING).