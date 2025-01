São Paulo tenta diminuir pedida para fechar empréstimo de lateral do River

O meia Giuliano Galoppo está bem próximo de ser emprestado ao River Plate (ARG), mas a chegada do lateral-esquerdo Enzo Díaz ao Tricolor está travada na questão salarial.

O que aconteceu

O River quer que o São Paulo arque com 100% do salário do jogador argentino e o lateral pediu ao Tricolor um salário maior do que o que recebe em Buenos Aires. O clube do Morumbis tem interesse em contar com Enzo Díaz, mas o acerto depende das condições financeiras.

Enzo recebe menos no River do que Galoppo no São Paulo. As partes negociam um valor que fique interessante para os dois lados.