Vasco empata com o XV de Piracicaba na estreia na Copinha

O Vasco largou na Copa São Paulo de Futebol Júnior com um empate por 1 a 1 com o XV de Piracicaba, neste sábado, no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, pelo Grupo 32 do torneio.

O Gigante da Colina começou bem o jogo e abriu o placar com João Vitor, de pênalti. Contudo, levou o empate ainda na etapa inicial e viu o XV de Piracicaba assustar no segundo tempo.

Aos seis minutos de jogo, Juninho aproveitou vacilo do goleiro Cadu, roubou a bola na área e foi derrubado: pênalti. João Vitor, dois minutos depois, cobrou e fez 1 a 0 para o Vasco. O XV de Piracicaba empatou aos 20 minutos. Após cruzamento da esquerda, Samuel fez 1 a 1.