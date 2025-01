Proposta do Botafogo balança, mas André Jardine ainda avalia futuro para 2025

O técnico André Jardine é um nome forte para assumir o Botafogo na temporada 2025. A proposta do time carioca foi oficializada para o atual comandante do América, do México, e está em estágio de análise. Todos os fatores de uma mudança são observados pelo treinador.

A Gazeta Esportiva apurou que a oferta do Botafogo é considerada vantajosa financeiramente e deixou André Jardine balançado. No entanto, o técnico - ex-São Paulo e campeão olímpico com a Seleção Brasileira em Tóquio - ainda pesa outras questões antes de decidir o futuro.

Um fato que pode fazer com que Jardine fique no México é o respeito conquistado com a torcida e a diretoria do América. O técnico tirou um clube tradicional do país de uma fase negativa e o levou ao tricampeonato nacional. Assim, ganhou a condição de ídolo.