Palmeiras anuncia renovação de quarteto do time feminino para temporada de 2025

De olho na temporada de 2025, a equipe feminina do Palmeiras segue preparando seu elenco. Neste sábado, o clube anunciou as renovações de contrato com cinco atletas: a lateral-direita Fe Palermo e das zagueiras Giovanna Campiolo, Pati Maldaner e Poliana.

Poliana vai para o seu terceiro ano no clube pelo qual conquistou três títulos: (2022) e do Paulista Feminino (2022 e 2024). Ao todo, disputou 75 jogos e marcou 11 gols. Dupla de zaga ao lado da capitã, Pati Maldaner, que está no Alviverde desde 2024, tem 31 partidas e um Campeonato Paulista (2024).

A lateral Fe Palermo também chegou ao Verdão no início da última temporada e disputou 20 jogos. Além de um gol marcado, conquistou o Campeonato Paulista em 2024. Giovanna Campiolo tem o mesmo período de Palmeiras e 28 partidas disputadas.