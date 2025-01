Internacional leva gol no segundo tempo e estreia na Copinha com derrota para o América-SE

O primeiro tempo da partida não contou com fortes emoções. O Internacional dominou as principais ações, mas com pouca efetividade. O América-SE soube se defender e levou o empate para o intervalo.

Na segunda etapa, o Inter seguiu com pouca criatividade e levou poucos sustos ao gol do time sergipano, que começou a sair mais para o ataque. Aos 32 minutos, o América-SE fez história. Após boa jogada de Gago pelo lado direito do campo, João Henrique bateu, mas parou em defesa do goleiro Diego. Kiki aproveitou o rebote, estufou as redes do Colorado e marcou o primeiro gol de seu clube na história da Copinha.

Aos 41 minutos, o Inter conseguiu balanças as redes do time sergipano, mas o assistente anulou o gol por impedimento. Assim, o resultado permaneceu no placar até o apito final.