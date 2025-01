Anunciado pelo Atlético-MG, Gabriel Menino é homenageado pelo Palmeiras

Gabriel Menino chegou ao Palmeiras em 2017, aos 16 anos, depois de se destacar no Guarani, para atuar pelo sub-17. Nessa categoria, conquistou o título inédito da Copa do Brasil. Já no sub-20 faturou o Campeonato Brasileiro (2018) e dois Campeonato Paulista (2018 e 2019).

Obrigado por tudo, #CriaDaAcademia! 🐷



Ao lado das taças que conquistou com a camisa do #MaiorCampeãoDoBrasil, Gabriel Menino foi homenageado neste sábado, na Academia de Futebol 💚 ➤ https://t.co/xE4yckCGtU#AvantiPalestra pic.twitter.com/mq69ihiowb -- SE Palmeiras (@Palmeiras) January 4, 2025

Menino ganhou suas primeiras chances como profissional em 2020 e deu bom cartão de visitas. Logo no primeiro ano, foi Cria da Academia que mais entrou em campo, além de ser o líder do time em assistências. Naquela temporada, conquistou o Campeonato Paulista, Libertadores e Copa do Brasil. O camisa 25 foi titular nas duas primeiras decisões e anotou um dos gols que deram o título do último torneio ao Alviverde.

"O Gabriel Menino ajudou o Palmeiras em diversas conquistas e, por isso, fiz questão de estar presente neste momento especial. Não é uma despedida, é um até logo. Desejo todo sucesso do mundo a você, Gabriel! Aliás, o seu sucesso é o nosso sucesso, afinal você nunca vai deixar de ser uma Cria da Academia. Você está saindo do Palmeiras com as portas abertas e quem tem as portas abertas um dia vai voltar", declarou Leila Pereira.

O atleta se despede do Verdão com 245 jogos, 18 gols e 17 assistências. Além disso, sai do clube como um dos maiores campeões, com dez taças: quatro Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), dois Brasileiros (2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).