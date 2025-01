São Paulo divulga informações sobre ingressos para a Copinha

? Ingressos para os jogos na Copinha

Os torcedores que quiserem assistir presencialmente aos jogos do Tricolor na competição precisarão de cadastro com biometria facial no aplicativo BIP FUT, disponível para Android e iOS. Após o registro gratuito, o ingresso poderá ser... pic.twitter.com/WxrzvFc4d6

? São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 3, 2025





Todas as partidas do São Paulo na primeira fase da Copinha serão disputadas no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú. A estreia está marcada para às 19h (de Brasília) deste sábado, contra o Serra Branca-PB.

O São Paulo integra o Grupo 11 da competição. Além do Tricolor, também compõem a chave o Serra Branca-PB, o Picos-PI e o XV de Jaú-SP.