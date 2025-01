São Paulo acerta venda de Wellington Rato ao Vitória

A temporada de 2024 foi difícil para Wellington Rato, que enfrentou lesões e balançou as redes apenas uma vez, além de nove assistências. Desde o gol marcado contra o Corinthians, em duelo válido pela semifinal da Copa do Brasil de 2023, o jogador ficou mais de um ano e três meses sem anotar um tento.

O jejum do atleta terminou em novembro, quando marcou o segundo do São Paulo no triunfo por 3 a 0 diante do Bahia, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Wellington Rato deixa o São Paulo com dois títulos: a Copa do Brasil de 2023 e a Supercopa do Brasil 2024. Ao todo, marcou seis gols e distribuiu 19 assistências em 105 partidas com a camisa do time do Morumbi.