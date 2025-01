São Paulo acerta a contratação da meia Karla Alves, ex-Santos

O São Paulo anunciou nesta sexta-feira a contratação da meia Karla Alves, que estava no Santos. A atleta de 25 anos assinou vínculo com o Tricolor Paulista até o final de 2025.

"Estou muito feliz e grata por assinar com esse gigante do futebol. É uma equipe ambiciosa e que sabe onde quer chegar, com certeza vamos ter êxito juntos", afirmou Karla Alves, em nota divulgada pelo São Paulo.

"Minha expectativa é estar no topo de todas as competições, disputar os títulos, criando muito no meio campo", finalizou.