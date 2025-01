Figueiredo celebra gol em estreia de sua primeira Copinha pelo Palmeiras: "Vai ficar marcado"

O Palmeiras estreou na Copa São Paulo de Futebol Júnior com uma goleada por 9 a 0 sobre o Náutico-RR, na Arena Barueri. Titular e estreante na competição, o meio-campista Figueiredo anotou um dos gols do jogo e celebrou sua estreia no principal torneio de base do Brasil.

"Queria agradecer a Deus por essa estreia, minha primeira Copinha. Estava ansioso por ela. Tive as duas lesões que me atrapalharam, mas que também me ajudaram a amadurecer e entender algumas coisas. Fiquei muito feliz com o gol na estreia. Agradeço à minha família por estarem comigo. Com certeza vai ficar marcado na minha vida", disse em entrevista à CazéTV.